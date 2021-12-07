Visa Infinite - очередная премиальная карта от Халг Банк

Экономика 7 декабря 2021 13:36 (UTC+04:00)
Visa Infinite - очередная премиальная карта от Халг Банк

БАКУ/Trend/ - Халг Банк расширил линейку премиальных карт, отвечающих самым высоким требованиям клиентов. Очереднуюa карту данного сегмента - Visa Infinite можно приобрести в филиалах Халг Банка. Данная карта подчеркивает высокий статус своего владельца и предоставляет ему воспользоваться возможностями и привелегиями Visa International.

При использовании Visa Infinite клиентам будут доступны премиальные услуги этой карты в любой точке мира. Владельцы карты могут воспользоваться сервисом Visa Global Assistance, что предполагает 24 часовую поддержку эксклюзивных услуг; получат бесплатный доступ в бизнес-залы мировых аэропортов в рамках программы LoungeКey; обеспечат себе и членам семьи, путешествующим вместе полное страхование на время путешествий. Кроме этого держатель карты может пользоваться услугами профессиональной консьерж-службы, специалисты которой решат любую проблему или удовлетворят запрос клиента как в обычное время, так и во время путешествий. Отправляясь в поездку, владелец карты Visa Infinite может получить сервис ускоренного обслуживания пассажиров Fast Track, функционирующего в крупных аэропортах мира.

В то же время карта Visa Infinite позволяет владельцу пользоваться многочисленными скидочными предложениями и выгодными акциями, предоставляемыми разветвленной партнерской сетью.

Карта Visa Infinite дает право в течение года десять раз пройти бесплатное тестирование на COVID-19.

Приобрести карту Visa Infinite можно при оплате стоимости годового обслуживания, а получить БЕСПЛАТНО возможно при первоначальном внесении денежных средств на карту. Онлайн-управление карточными счетами и осуществление любых банковских операций бесплатно доступно в мобильном приложении XalqOnline. Подробную информацию о продукте вы можете получить здесь.

Информацию о других платежных картах и прочих услугах банка можно получить на официальных страницах банка в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и Информационном центре, по номеру 138.

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