Иран готов начать сотрудничество с Азербайджаном и Россией в области синхронизации электросетей - министр

БАКУ / Trend / - Иран готов начать сотрудничество с Азербайджаном и Россией в области синхронизации электросетей.

Как сообщает в среду Trend, это сказал министр энергетики Ирана Али Акбер Мехрабиан в ходе встречи с послом Азербайджана в Иране Али Ализаде.

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