Почему цены на пшеницу выросли в мире и в Азербайджане? - АНАЛИЗ

Экономика 4 января 2022 15:03 (UTC+04:00)
Почему цены на пшеницу выросли в мире и в Азербайджане? - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - Цены на пшеницу в мире достигли 8-летнего максимума, несмотря на ожидания рекордного объема производства. Неблагоприятные погодные условия, наблюдавшиеся в Северном полушарии весной - летом прошлого года, стали причиной опасений относительно сокращения урожая-2021. Высокие цены и ограниченное предложение из России - лидирующего мирового поставщика пшеницы из-за введения экспортных пошлин, а также резкий рост транспортных затрат поддерживают цены на высоком уровне.

Данные Чикагской товарной биржи свидетельствуют о том, что цены на мягкую озимую пшеницу установили рекорд, превысив отметку в восемь долларов за бушель (0,027 тонны) впервые с 2012 года. Из-за подорожания зерна эксперты также предсказывают рост стоимости продуктов питания во всем мире.

Так, в Румынии в ноябре 2021 года цена на зерно была примерно на 33,7 процента выше, чем в ноябре 2020 года, и на 55,7 процента больше, чем в ноябре 2019-го.

В Турции оптовая цена на зерно на 2021 год была установлена на уровне 2 450 турецких лир (196 долларов США), но в настоящее время она оценивается в 3 720 турецких лир (297 долларов США) за тонну.

Импортная цена зерна, в основном из России, составляет 340-350 долларов за тонну.

В результате статистических расчетов, проведенных с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года, в Испании наблюдалась некоторая скорость изменения цен на зерно. Цены на мягкие сорта пшеницы варьируются от 185 до 255 евро за тонну, на твердые сорта пшеницы - от 285 до 420 евро за тонну, на ячмень - от 155 до 230 евро за тонну, на кукурузу - от 180 до 275 евро за тонну.

В Хорватии цена на зерно в октябре прошлого года выросла на 52 процента по сравнению с сентябрем - октябрем 2020 года и составила 1,79 куны (7,5 куны = 1 евро) за килограмм.

2022 год запомнится миру как постпандемический период, и рост цен неизбежен на фоне растущего спроса и снижения производства зерна, продуктов питания и другой продукции первой необходимости.

Крупные производители муки и хлеба выступили с обращением по поводу изменения цен и в Азербайджане.

«В настоящее время, учитывая необходимость продолжения деятельности производителей муки и импорта пшеницы, чтобы обеспечить страну этим стратегическим продуктом питания, возникла необходимость скорректировать цены на муку в соответствии с текущими ценами на продовольственную пшеницу, чтобы предотвратить угрозу дефицита. В результате корректировки оптовая цена 50-килограммового мешка муки может вырасти до 36 манатов, а, следовательно, цена на традиционную ("заводскую") буханку хлеба увеличится максимум на 10-15 гяпиков», - говорится в обращении.

Как отмечается в обращении, из-за происходящих глобальных негативных процессов, неопределенности, давления на производство и цепь поставок, а также из-за пандемии COVID-19 в мире резко выросли цены на продукты питания. Эти процессы отразились и на стоимости продовольственной пшеницы, которая импортируется в Азербайджан из России. В связи с ростом цен на российском рынке эта продукция поставляется в Азербайджан по более высоким ценам. Кроме того, введение высокой экспортной пошлины с февраля 2021 года в России также серьезно влияет на рост цен. В декабре 2021 года среднемесячная экспортная цена 1 тонны продовольственной пшеницы в России выросла на 58,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 33,1 процента - в сравнении с декабрем 2020 года. Для уменьшения негативного влияния глобального роста цен на азербайджанский рынок государство на протяжении года оказывало большую поддержку импортерам и производителям муки.

«Понимая свою важную роль в продовольственном обеспечении граждан, заявляем, что в случае, если цена муки будет приведена в соответствие с текущей ценой продовольственной пшеницы, мы мобилизуем все усилия, чтобы до уборочно-заготовительного сезона зерна 2022 года цена хлеба и мучной продукции не поднималась выше указанного уровня», - говорится в обращении.

Рост цен на мировом рынке не ограничивается зерном, в том числе пшеницей. Цены на молочную продукцию на мировых рынках в ноябре 2021 года выросли на 3,4 процента по сравнению с октябрем и на 19,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Цены на растительное масло в мире выросли до рекордного уровня в октябре, но несколько снизились (0,2 процента) в ноябре. Несмотря на то, что цены на мясную продукцию на мировом рынке в ноябре 2021 года снизились на 0,9 процента по сравнению с октябрем, этот показатель на 17,6 процента выше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

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