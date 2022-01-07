Сдан в эксплуатацию участок железной дороги Горадиз-Агбенд (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:56)

БАКУ /Trend/ - Сдан в эксплуатацию участок железной дороги Горадиз-Агбенд, передает в пятницу Trend со ссылкой на Азербайджанское телевидение (AzTV).

Сообщается, что сдан в эксплуатацию 23-километровый участок железной дороги, и по нему уже начали курсировать поезда, которые также перевозят материалы для строящейся части этой железнодорожной линии.

Отметим, что протяженность железной дороги Горадиз-Агбенд составляет 110 километров. Территория, на которой ведется ее строительство, полностью разминирована, здесь завершено строительство земляной насыпи, построены мосты.

В настоящее время поезда курсируют по участку железной дороги, начинающейся от Горадиза, в направлении Зангилана. На железной дороге также строятся станции, в частности, Марджанлы и Махмудлу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)