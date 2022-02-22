В рамках проекта «Агроэкспресс» в Россию из Азербайджана отправлен очередной грузовой поезд

БАКУ /Trend/ - 21 февраля в рамках проекта «Агроэкспресс» со станции Астара на российскую станцию Дербент было отправлено до 1000 тонн фруктов и овощей 20-вагонным скоростным поездом, сообщает Trend во вторник со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

В мероприятии в связи с отправкой состава приняли участие представители министерства экономики, Государственного таможенного комитета, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и предприниматели.

«Включение станции Астара в маршрут скоростных грузоперевозок “Агроэкспресс” является очередным шагом, направленным на расширение масштабов этой услуги в Азербайджане, а также расширение ее возможностей в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг»», - говорится в сообщении.

Отметим, что 12 февраля в рамках проекта “Агроэкспресс” со станции Ладжат на станцию Селятино Московской области России скоростным поездом, состоящим из 17 вагонов, было отправлено до 1000 тонн хурмы, произведенной в Азербайджане.

Проект «Агроэкспресс» реализуется компанией ООО «Aliance Logistics» и дочерней компанией ЗАО «Российские железные дороги» АО «РЖД Логистика» при поддержке азербайджано-российского бизнес-совета, АО «Российский экспортный центр», Росэксимбанка, ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ОАО «Российские железные дороги».

«Агроэкспресс» - специализированный сервис, ориентированный на доставку грузов с помощью скоростных поездов между двумя странами, предоставляемый акционерными обществами «РЖД Логистика» и «Российский экспортный центр». Этот проект не только позволяет сократить время доставки грузов и снизить транспортные расходы благодаря эффективно построенной экспортно-импортной логистике, но и способствует развитию предпринимательства.

(Автор: Назрин Исрафилова)