В AccessBank назначен новый Глава Филиала

С сегодняшнего дня приступает к исполнению обязанностей новый руководитель филиала «Хагани» AccessBank-а - Вусаля Гасанова.

Г-жа Гасанова начала свою карьеру в AccessBank в 2012 году; за десять прошедших лет она занимала различные должности; с 2015 по 2017 годы она была Ведущим Специалистом по работе с клиентами, с 2017 года стала Старшим Специалистом по продажам и банковскому обслуживанию. До назначения на должность главы филиала, г-жа Гасанова с 2020 года руководила группой розничных продаж банковских продуктов в филиале «20 января» AccessBank-а.

Вусаля Гасанова окончила Факультет Международных Отношений и Регионоведения Азербайджанского Университета Языков, получив степени бакалавра и магистра по специальности американоведение.