Израильские технологии поспособствуют развитию сельского хозяйства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Израильские технологии поспособствуют развитию сектора сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом сказала заместитель генерального директора в министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ирена Эттингер-Вайнштейн в ходе бизнес форума Азербайджан - Израиль, передает в среду Trend.

По ее словам, Израиль и Азербайджан могут стать успешными партнерами в сельскохозяйственном секторе.

«Израильские технологии, навыки и опыт могут быть полезными в процессе дальнейшего развития сельского хозяйства Азербайджана», - сказала Эттингер-Вайнштейн.

Она добавила, что по результатам вчерашних встреч министра сельского хозяйства Израиля были созданы рабочие группы для дальнейшего развития связей в этом секторе.

Эттингер-Вайнштейн поблагодарила Азербайджан за теплый прием и отметила, что это показатель текущих отношений между двумя странами.