...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Израильские технологии поспособствуют развитию сельского хозяйства Азербайджана

Экономика Материалы 18 мая 2022 15:48
Израильские технологии поспособствуют развитию сельского хозяйства Азербайджана

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Израильские технологии поспособствуют развитию сектора сельского хозяйства Азербайджана.

Об этом сказала заместитель генерального директора в министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ирена Эттингер-Вайнштейн в ходе бизнес форума Азербайджан - Израиль, передает в среду Trend.

По ее словам, Израиль и Азербайджан могут стать успешными партнерами в сельскохозяйственном секторе.

«Израильские технологии, навыки и опыт могут быть полезными в процессе дальнейшего развития сельского хозяйства Азербайджана», - сказала Эттингер-Вайнштейн.

Она добавила, что по результатам вчерашних встреч министра сельского хозяйства Израиля были созданы рабочие группы для дальнейшего развития связей в этом секторе.

Эттингер-Вайнштейн поблагодарила Азербайджан за теплый прием и отметила, что это показатель текущих отношений между двумя странами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости