Туркменистан готов продолжить консультации с Азербайджаном по энергетическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - 6 июля 2022 года в здании МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией Азербайджана под руководством министра экономики Микаила Джаббарова, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили ход экономического партнерства, отметив, что оно развивается последовательно и на системной основе. Была подчеркнута важность наращивания двустороннего сотрудничества в энергетике, диверсификации схем поставок энергоносителей на международные рынки.

Этапным событием в туркмено-азербайджанском энергетическом сотрудничестве стало подписание в январе 2021 года Меморандума о взаимопонимании между Правительствами двух стран о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлук» в Каспийском море. В этой связи, туркменская сторона выразила готовность продолжить двусторонние консультации по нескольким энергетическим направлениям сотрудничества.

В ходе переговоров была высказана обоюдная готовность к продолжению взаимодействия с учетом имеющегося потенциала.