Банк Республика в канун Нового года исполнил желание малообеспеченных семей в Нахчыване! (ФОТО)

Банк Республика, один из ведущих банков страны, регулярно реализующий социальные проекты в нашей стране, в рамках программы самозанятости, реализуемой в целях улучшения социального обеспечения малообеспеченных семей продолжает поддерживать уязвимые группы населения, желающие заняться предпринимательской деятельностью.

В этот раз, Банк перед Новым годом исполнил желание малообеспеченных семей, проживающих в Шарурском и Ордубадском районах Нахчывана!

Так, Банк осуществил желания граждан, желающих заняться предпринимательством и безвозмездно предоставил им инкубатор для бройлеров, автослесарное оборудование, а также скот и корма для создания животноводческих ферм, тем самым стимулировал их к началу предпринимательской деятельности.

Отметим, что в рамках проекта самозанятости Банк Республика до сих пор безвозмездно предоставил активы более 100 безработным, инвалидам, семьям шехидов и ветеранам войны в регионах страны, а также в Баку.

Эти проекты был осуществлены в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.