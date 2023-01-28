Обращение о пропуске товаров через таможню будет рассматриваться в Азербайджане в течение одного дня (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О таможенном тарифе" и Таможенный кодекс.

Как сообщает в субботу Trend, согласно закону "О таможенном тарифе", рассмотрение обращения (декларации) об осуществлении пропуска товаров, поступившее в таможенный орган, будет обеспечено в течение одного дня, на основании чего будет обеспечен пропуск товаров.

При необходимости внесения соответствующих изменений в таможенную стоимость пропуска товара таможенный орган обязан представить декларанту уведомление об этом в срок не позднее 24 часов со времени представления декларации в таможенный орган. Иными словами, согласно закону, при поступлении обращения декларанта в таможенный орган по поводу осуществления пропуска товара данное обращение рассматривается в течение 1 дня со времени его поступления и пропуск товара таможенным органом осуществляется сразу после установления выполнения следующих требований:

- должны быть оплачены таможенные платежи, начисленные по декларации, представленной в таможенный орган;

- по дополнительной таможенной задолженности, которая может образоваться в результате внесения изменений в уведомление, представленное таможенным органом, должна быть представлена гарантия с применением методов, предусмотренных Таможенным кодексом;

- для осуществления пропуска декларируемых товаров должны быть выполнены иные требования, установленные в соответствии с Таможенным кодексом.

Отметим, что в соответствии со статьей 221 Таможенного кодекса (внесение изменений в таможенную стоимость), если в результате проведенной проверки, таможенного аудита или расследования будет сделан вывод о том, что оценка не соответствует закону или является неправильной по иным причинам, должностное лицо таможенного органа должно представить декларанту письменное уведомление о внесении соответствующих изменений в таможенную стоимость с учетом требований данного закона и обоснования. Теперь будет представляться не только письменное, но и электронное уведомление. При этом уведомление о внесении соответствующих изменений в таможенную стоимость товаров, пропуск которых не был осуществлен, должно быть представлено декларанту в срок не позднее 24 часов с момента представления таможенной декларации в отношении этих товаров в таможенный орган. Сумма гарантии, необходимая для осуществления пропуска товаров на основании заявления декларанта, будет определяться в соответствии с самым высоким уровнем дополнительной таможенной задолженности, которая может возникнуть в результате изменений в уведомлении, поданном таможенным органом, с учетом начисленных и уплаченных таможенных платежей согласно декларации, представленной в таможенный орган.