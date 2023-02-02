Buta Airways запускает рейсы на популярный курорт России

БАКУ/Trend/ - Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways, входящая в состав ЗАО AZAL, открывает продажу авиабилетов по новому направлению Баку-Сочи-Баку, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

Сочи – это популярный в России курорт на побережье Черного моря.

Полеты на черноморское побережье будут выполняться с 18 марта дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Билеты по данному направлению доступны на сайте авиаперевозчика www.butaairways.az (тарифы «Бюджет», «Стандарт» и «Супер»). Приобрести билеты на рейсы можно также через мобильное приложение Buta Airways.