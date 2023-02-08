Ассоциация развития женского предпринимательства в Азербайджане и WEIA подписали меморандум

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о сотрудничестве между ассоциацией развития женского предпринимательства в Азербайджане и Центром Международного развития женского и социального предпринимательства (WEIA).

Как передает во вторник Trend, меморандум подписали председатель ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане Сакина Бабаева и главный исполнительный директор WEIA Виктория Налбандова в ходе открытия международного форума женщин по социальному предпринимательству.

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