Состоялось заседание Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 февраля 2023 года под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова прошло заседание, в повестку которого вошли обсуждение реализации задач, возложенных на Кабинет министров распоряжениями главы государства "О Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" от 22 июля 2022 года и утверждении "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" от 16 ноября 2022 года, основных направлений и результатов плана деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, организационно-структурных вопросов.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании был заслушан доклад исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусала Гасымлы.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения Центру анализа экономических реформ и коммуникаций в связи с мониторингом и оценкой выполнения мер, предусмотренных Стратегией и I Государственной программой "Большого возвращения".