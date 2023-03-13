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bp намерена продолжить усилия по поддержке развития местного бизнеса в Азербайджане - Бахтияр Асланбейли

Экономика Материалы 13 марта 2023 10:56 (UTC +04:00)
bp намерена продолжить усилия по поддержке развития местного бизнеса в Азербайджане - Бахтияр Асланбейли

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Баку /Trend/ - Подписав новый меморандум о взаимопонимании, BP намерена продолжить усилия по поддержке развития местного бизнеса.

Как передает Trend в понедельник, об этом сообщил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли в ходе медиа-брифинга, посвященного церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между BP и Агентством.

«Мы верим, что наш проект "Программа развития предпринимательства" будет способствовать расширению экономической базы Азербайджана и повышению потенциала местных предприятий. Данная программа создала прекрасную возможность для местных предприятий соответствовать международным стандартам и конкурировать за контракты на поставку, создавая конкурентоспособную конъюнктуру на внутренних рынках и в Каспийском регионе в целом», - сказал он.

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