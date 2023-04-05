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Казахстан готов расширить свое участие в восстановлении Карабаха - посол

Экономика Материалы 5 апреля 2023 11:06 (UTC +04:00)
Казахстан готов расширить свое участие в восстановлении Карабаха - посол

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Казахстан готов расширить свое участие в восстановлении Карабаха.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе азербайджано-казахстанского бизнес форума.

По его словам, сотрудничество Казахстана с Азербайджаном после пандемии и Второй Карабахской войны значительно выросло.

«Ключевыми проектами сотрудничества являются проекты на Каспии, в частности, строительство подводного кабеля, поставок казахстанской нефти в Азербайджан», - сказал он.

Посол подчеркнул, что сторонам необходимо усилить сотрудничество не только в двустороннем формате, но и в рамках Организации тюркских государств.

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