Названа сумма финансовых нарушений в госструктурах Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В госструктурах Азербайджана были выявлены финансовые нарушения на сумму 481 миллион манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.

Наряду с предложениями коллегии Счетной палаты в связи с восстановлением государственных средств, объектам аудита были представлены предложения по принятию и утверждению иных мер для исполнения, связанных с дебиторской задолженностью предыдущего периода, кредиторской задолженностью и т.д.

Кроме того, в 16 организациях, охваченных аудитами, были выявлены неэффективные расходы в размере 36,7 миллиона манатов.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждался годовой отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2022 году.