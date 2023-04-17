В Карабахском экономическом районе к 2030 г. ожидается создание около 150 тыс. рабочих мест

ШАМАХЫ /Trend/ - В Карабахском экономическом районе к 2030 году ожидается создание около 150 тысяч рабочих мест.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов в ходе научно-практической конференции по инвестиционной привлекательности территорий, освобожденных от оккупации.

“В Карабахском экономическом районе к 2030 году ожидается создание около 150 тысяч рабочих мест,. Ожидаемое количество рабочих мест в Агдамском промышленном парке составляет пять тысяч, в секторе сельского хозяйства – от 15 до 17 тысяч, горнодобывающей промышленности - от 1,5 до двух тысяч, туризме – от 1,5 до двух тысяч, МСП – от 10 до 11,5 тысячи», - сказал он.