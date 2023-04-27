Халг Банк запустил сервис «Оплата по ссылке» для юр. лиц и предпринимателей

Халг Банк представил очередной цифровой сервис для предпринимателей и юридических лиц – теперь для клиентов, занимающихся электронной коммерцией нет необходимости создавать веб сайт. Новая услуга «Оплата по ссылке» позволит продавцам получать онлайн оплату за свои товары и услуги быстро и удобно.

С помощью услуги «Оплата по ссылке» продавец может создать специальную ссылку для оплаты и предоставить ее покупателю в режиме 24/7.

Получив созданную ссылку посредством различных каналов – WhatsApp, Instagram, Telegram и пр, клиент пройдя по ссылке, моментально осуществляет оплату картой. Таким образом, оплата осуществляется простым и безопасным способом для обеих сторон.

Кроме того, у продавца появляется возможность отслеживать историю ранее созданных ссылок в кабинете XalqOnline, а также частично или полностью возвращать покупателю в случае необходимости уплаченную по ссылке сумму покупки.

Воспользоваться услугой «Оплата по ссылке» могут юр. лица и предприниматели сфер продаж и услуг, в том числе те, кто занимаются онлайн торговлей посредством социальных сетей и других платформ. Для этого достаточно открыть счет в Xalq Bank и воспользоваться услугой через систему XalqOnline.

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банк, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.