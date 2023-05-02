БАКУ /Trend/ - В 2022 году Бюро обязательного страхования Азербайджана выплатило гражданам порядка одного миллиона манатов за причинение вреда здоровью третьей стороной.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов.

По его словам, в нынешнем году выплаты Бюро гражданам, здоровью которых причинен вред неизвестным или незастрахованным лицом, или украденным транспортным средством, составит или даже превысит один миллион манатов.

«Обратиться за выплатой может любой гражданин, который получил вред здоровью, причиненный незастрахованным лицом, или украденным транспортным средством с 2011 года и по сегодняшний день», - добавил он.

Следует отметить, что согласно закону «Об обязательном страховании», третьи лица, здоровью которых причинен вред неизвестным или незастрахованным лицом, или украденным транспортным средством, имеют право на компенсацию, выплачиваемую Бюро. В случае смерти пострадавшего это право переходит к членам его семьи. По закону страховая выплата в случае смерти в ДТП составляет 5 тысяч манатов, а при травмах - 750-4000 манатов.

Напомним, что по состоянию на первое января 2023 года общий объем активов СК Азербайджана составил 1,455 миллиарда манатов (рост за год на 18,8 процента). Объем обязательств СК Азербайджана составляет порядка 1,027 миллиарда манатов.