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Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за апрель

Экономика Материалы 4 мая 2023 14:54 (UTC +04:00)
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за апрель

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Группа Компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за апрель 2023 года.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы на апрель месяц 2023 года оказалась на 13.1% выше по сравнению с этим же периодом (апрель) 2022 года.

Cтоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении в апреле 2022 года выросла на 16.2%.

Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 12.5%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 6.5%, а гигиенические и чистящие средства поднялись в цене на 18.9%.

Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Отражающий эту динамику отчет публикуется Группой ежемесячно и уже вызвал живой интерес среди экспертного сообщества. Наряду с официальной статистикой, индекс предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением цен и покупательской способностью населения. Обычным же потребителям «Розничный Индекс Veyseloglu» помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок – от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.

Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за апрель
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за апрель
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за апрель
Группа Компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за апрель
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