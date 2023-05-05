Инвестиционные монеты ЦБА Азербайджана будут доступны для граждан Азербайджана и иностранных государств (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Инвестиционные монеты Центрального банка Азербайджана будут доступны для всех граждан Азербайджана и иностранных государств.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Агшин Велиев в кулуарах мероприятия, посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, монеты будут изготовлены из золота 999 пробы.

«Приобрести их можно будет в кассах ЦБА, банках страны, а также онлайн. Стоимость монет будет рассчитываться в соответствии со стоимостью золота, которая обновляется ежедневно на сайте регулятора», - сказал Велиев.

По его словам, отличительной особенностью является то, что эти монеты можно продавать.

«Количество монет со стороны регулятора будет выпущено в соответствии со спросом, никаких лимитов с нашей стороны на сегодняшний день нет», - сказал он.

Велиев сообщил, что монеты будут выпускаться в четырех видах: весом 1 унция или 31,1 грамма, 0,5 унций или 15,5 грамма, 0,4 унции и 0,1 унции.