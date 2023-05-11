Leobank привлек более 1 млн клиентов и вышел в прибыль

Клиентами Leobank стали более одного миллиона граждан. В честь этого Unibank поделился некоторыми цифрами и планами.

Leobank был запущен в конце 2021 года. Всего клиенты Leo сделали более 200 млн транзакций на сумму более 12 млрд манат. Кредитный портфель на картах Leo составляет более 200 млн манат.

«В этом году Leobank уже вышел на стабильную прибыль, – об этом говорится в сообщении Unibank – Но мы инвестируем в новые продукты и сервисы, чтобы удивлять и радовать ими наших клиентов почти каждую неделю»‎.

За последние несколько месяцев Leobank представил своим клиентам такие сервисы, как инвестиции в акции и криптовалюту, управление подписками (отключение карты от сервисов прямо в приложении Leo), оплату частями в магазинах-партнерах, партнерский кешбек и многое другое.

В Leobank подчеркивают, что на миллионе клиентов останавливаться не планируют.

“В Баку Leobank приобрел колоссальную популярность – говорится в сообщении Unibank, – Но нам предстоит еще много работы по привлечению клиентов за пределами столицы”.

По мнению руководства банка, в ближайшее время в Leobank будет запущено целый ряд новых продуктов и сервисов – особенно много новинок будет для клиентов, которые хотят удобно и выгодно накапливать деньги.