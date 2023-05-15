Коллекции золотых монет ЗАО «AzerGold» представлены в Соединенном Королевстве (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Коллекции золотых и серебряных монет, а также золотые слитки Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» представлены в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В павильоне Азербайджана, созданном при организационной поддержке Фондом Гейдара Алиева, в рамках традиционного Виндзорского Королевского конного шоу в Соединенном Королевстве были представлены изделия 999.9 пробы, выполненные в изысканном стиле и украшенные уникальными узорами.

Золотые и серебряные коллекции ЗАО «AzerGold» были с большим интересом встречены гражданами Великобритании, а также гостями из разных стран, которые посетили национальный павильон, организованный с целью продвижения бренда “Made in Azerbaijan”, пропаганды нашей культуры и искусства. Посетителям выставки была предоставлена подробная информация о монетах «Центр Гейдара Алиева», «Гобустан», «Челеби», а также «Карабахские жемчужины», «Шуша» и «Хуршидбану Натаван» и других изделиях, пропагандирующих современность, историю и искусство, древние традиции Азербайджана.

Отметим, что выставка, организованная в рамках Виндзорского Королевского конного шоу, проходила с 11 по 14 мая.