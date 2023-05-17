EBRD признал Банк Республика "Cамым активным банком-эмитентом в Азербайджане"! (ФОТО)

Банк Республика признан – «Самым активным банком-эмитентом в Азербайджане» за 2022 год в рамках Программы содействия развитию торговли (The Trade Facilitation Programme, TFP) Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD).

Награда была присуждена на торжественной церемонии, прошедшей во время ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) 16 мая 2023 года в городе Самарканд.

Данная награда свидетельствует о ежегодно возрастающей эффективности сотрудничества между EBRD и Банком Республика в области торгового финансирования. Это ещё раз подтверждает, что Банк Республика успешно реализовывает свою миссию по поддержке предпринимательства в стране, важной частью которой является финансирование внешнеторговых операций.

Отметим, что в мероприятии принимают участие более 2 тыс. гостей из 73 государств, в том числе представители иностранных правительств, главы транснациональных корпораций, руководители международных финансовых институтов и банков.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В3” с прогнозом “Позитивный” от агентства Moody’s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.