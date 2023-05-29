Южный газовый коридор поспособствовал трансформации энергетических мощностей ЕС - Эмма Николсон

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор поспособствовал трансформации энергетических мощностей ЕС.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказала торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон.

По ее словам, Южный газовый коридор трансформировал энергетические мощности не только для ЕС, но и для Европы.

«Нам очень повезло, что Великобритания и Азербайджан близко сотрудничают в энергетическом секторе. В этом отношении, конечно же главным игроком является bp. Стоит отметить, что bp тоже проделал немалую работу в сфере «зеленой» энергии», отметила баронесса.

Она также добавила, что данное сотрудничество выгодно не только для Великобритании, но и для ряда государств ЕС.

Также, Эмма Николсон коснулась сотрудничества между странами в развитии «зеленой» энергии.

«Мы также двинулись вперед в развитии возобновляемой энергии, так как «традиционная» форма энергии больше не принимается в мире. В этой связи, мы очень тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана для дальнейшего развития сектора «зеленой» энергетики»,- отметила Эмма Николсон.