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США рады, что переговоры между Азербайджаном и Арменией проходят на разных площадках - Госдеп

Экономика Материалы 6 июня 2023 09:04 (UTC +04:00)
США рады, что переговоры между Азербайджаном и Арменией проходят на разных площадках - Госдеп

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - США рады, что переговоры между Азербайджаном и Арменией проходят на разных площадках.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне в конце этого месяца, поскольку стороны продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа. Прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. США рады тому, что переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят на разных площадках, включая и недавнюю встречу лидеров", - сказал он.

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