CityNet - генеральный партнер фестиваля GameSummit

БАКУ/Trend/ - Интернет провайдер CityNet стал генеральным партнером крупного игрового фестиваля GameSummit, который впервые пройдет в Азербайджане.

11 июня GameSummit соберет в Бакинском дворце спорта геймеров, любителей видеоигр, виртуальной реальности, поп-культуры, комиксов и других схожих интересов и станет отличной площадкой, для того, чтобы насладиться самыми интересными онлайн и оффлайн развлечениями.

В рамках фестиваля будут проводиться чемпионаты по различным крупным играм, включая гоночные и разнообразные симуляторы. Участники смогут соревноваться в захватывающих турнирах, где будут определены лучшие из лучших. Также будет организованы чемпионаты по ретро-геймингу и настольным играм, чтобы воссоздать атмосферу старых классических игр и насладиться стратегическими схватками за игровыми досками. Также, в рамках мероприятия будет организована VR-зона, где каждый сможет получить уникальный игровой опыт и насладиться новинками в сфере виртуальных развлечений.

Это массовое мероприятие, которое впервые пройдет в нашей стране при генеральном партнерстве CityNet, призвано стать фестивалем, где каждый участник сможет погрузиться в захватывающий игровой мир, испытать эмоции и пережить незабываемые приключения.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте www.citynet.az или же позвонив по номеру *1177.