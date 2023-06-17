Азербайджан заинтересован в газификации хозяйств в Болгарии (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан заинтересован в газификации хозяйств в Болгарии.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов на встрече с министром энергетики этой страны Руменом Радевым.

Посол подчеркнул необходимость возобновления работы болгаро-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в кратчайшие сроки.

Министр Радев подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим и надежным партнером в энергетической сфере.

Стороны подтвердили заинтересованность в расширении сотрудничества в обеспечении поставок газа на болгарский и региональный рынки, а также в развитии технологий возобновляемой энергетики. Кроме того, они обсудили возможности использования водорода.

На встрече также присутствовали заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова, глава болгарского офиса государственной нефтяной компании SOCAR Мурад Гейдаров, представители SOCAR, а также специалисты министерства энергетики Азербайджана.

Напомним, что Болгария начала импорт газа из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), который был введен в эксплуатацию 1 октября 2022 года. Контрактный объем поставок газа по данному интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.

Twitter: @Lyaman_Zeyn