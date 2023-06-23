FINCA Azerbaijan намерена работать над расширением доступа сельхозпредприятий к финансированию

БАКУ /Trend/ - FINCA Azerbaijan по-прежнему видит большую необходимость в расширении доступа к финансированию в сельских регионах Азербайджана, чтобы фермеры и сельскохозяйственные предприятия могли получить финансирование, необходимое им для развития своего бизнеса и увеличения доходов своих семей.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции генеральный директор FINCA Azerbaijan Тимоти Таррант.

«Мы рассчитываем продолжить траекторию роста предыдущих лет. Мы также планируем продолжать наращивать усилия по цифровизации, чтобы лучше удовлетворять потребности наших сегодняшних и будущих клиентов. В то же время мы планируем продолжать внедрение новых продуктов, уделяя особое внимание расширению доступа к финансированию для тех частей рынка, которые не обслуживаются другими институтами. И я бы определенно отметил женщин-предпринимателей и молодежь с ограниченными возможностями, и опять же доступ к финансированию в сельской местности, где, по нашему мнению, все еще существует большая потребность в этом. Мы были первым дочерним банком в мире, внедрившим полностью централизованную бизнес-модель, и мы рассчитываем и дальше использовать эту модель с упором на повышение эффективности, но, что более важно, с еще большим упором на обслуживание клиентов и лучшее удовлетворение их потребностей и ожиданий», - сказал он.