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Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией

Экономика Материалы 8 сентября 2023 12:11 (UTC +04:00)
Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Двойное налогообложение между Азербайджаном и Словакией отменяется.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям был вынесен на обсуждение вопрос об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Словацкой Республикой об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов”.

Данное соглашение распространяется на налоги между договорившимися государствами или их административно-территориальными подразделениями, или органами местного самоуправления, независимо от способа налогообложения.

Текущие налоги, к которым применяется соглашение, следующие: в Словацкой Республике - подоходный налог с физических лиц; подоходный налог с юридических лиц; в Азербайджанской Республике - налог на прибыль юридических лиц; подоходный налог с физических лиц.

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