"TEIAŞ" и Азерэнержи подписали дорожную карту на 2023-2025 гг.

НАХЧЫВАН /Trend/ - Турецкая энергетическая компания TEIAŞ и ОАО "Азерэнержи" подписали дорожную карту по реализации совместных проектов на 2023-2025 годы.

Как сообщает в пятницу Trend, документ подписали вице-президент ОАО "Азерэнержи" Вугар Шахмурадов и генеральный директор TEIAŞ Орхан Калдирим.

Данная дорожная карта направлена на реализацию проекта по энергетическому коридору между Азербайджаном и Турцией.

Отметим, что Азербайджано-турецкий энергетический форум инициирован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического партнерства. Первый форум состоялся 21-22 декабря 2021 года в Баку, а второй - 5-6 октября 2022 года в Стамбуле.