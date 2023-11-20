Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)

Экономика Материалы 20 ноября 2023 21:21 (UTC +04:00)
Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 20 ноября президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с участниками Национального курса менеджмента Исламской Республики Пакистан.

Как сообщили Trend в SOCAR, в ходе встречи было выражено удовлетворение дружественными отношениями и стратегическим партнерством на высоком уровне между нашими странами, а также подчеркнуто успешное развитие сотрудничества в сфере энергетики, как и во всех областях.

В ходе встречи были обсуждены долгосрочные стратегические цели SOCAR, а также предоставлена информация о региональных и глобальных энергетических проектах, рассмотрены вопросы торговли нефтью и нефтепродуктами, развития газовой инфраструктуры и поставок сжиженного природного газа (СПГ).

На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями в сфере человеческих ресурсов, состоялся обмен мнениями о цифровизации, декарбонизации, справедливому энергетическому переходу, устойчивому развитию в нефтегазовой отрасли и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)
Президент SOCAR встретился с пакистанской делегацией (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости