В Азербайджане очень быстро растет токенизация платежей - Visa

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане очень быстро растет проникновение токенизированных платежей.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказала вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош в ходе панели "Открытый банкинг и правила API: Обеспечение безопасного обмена данными и инноваций в сфере платежей" в рамках "InMerge Innovation Summit" в Баку.

"Мы работаем над цифровизацией платежей во всем мире и в Азербайджане в частности. Последовательно создаем слои, необходимые для их дальнейшего продвижения и развития. В 1997 году, начав свою деятельность в Азербайджане, мы стояли у истоков безналичной экономики.

В 2014 году мы внедрили прием бесконтактных оплат. Это послужило основой для внедрения сервиса токенизации в 2019 году, что способствовало приходу Apple Pay и Google Pay в страну. Сегодня в Азербайджане мы наблюдаем самый быстрый рост токенизированных платежей", - сказала она.

По ее словам, Visa также успешно внедрила бесконтактный прием платежей в железнодорожном сообщении Баку - Сумгаит, открывая путь к транзитному приему и поддерживая развитие цифровых платежей.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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