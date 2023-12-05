Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а

БАКУ/Trend/ - AccessBank, ваш местный европейский банк, запускает выгодную для своих бизнес клиентов скидочную кампанию.

В рамках кампании, новым бизнес клиентам, вместо комиссий, опубликованных на интернет странице АccessBank-а , предлагается всего 0,04% (мин. 0,4 AZN – макс. 50 AZN) комиссионных для денежных переводов в страну исключительно по интернет-банкингу, 0,15% (мин. 30 USD экв. – макс. 200 USD экв.) комиссионных по каждой операции денежных переводов за границу, а также 0,3% – по выдаче наличных, и всего 10 AZN – за заказ карты MyCard Business.

За открытие для предпринимателей первого бизнес счета в каждой из валют комиссия не взимается. Зарплатные карты по зарплатным проектам предоставляются бесплатно.

Клиентоориентированная новая кампания, предусмотренная для поддержания предпринимательской деятельности в стране, действует до 1 апреля 2024 г.

Чтобы стать клиентом AccessBank-а достаточно обратиться в филиалы банка или заполнить форму, пройдя по ссылке. Более подробную информацию о продукте можете получить на сайте accessbank.az , из социальных аккаунтов Банка (Facebook, Instagram, LinkedIn), а также, позвонив в Контактный Центр по номеру 151.

AccessBank, работающий в банковском секторе Азербайджана уже 21 год, осуществляет свою деятельность по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3, на основании лицензии № 245, выданной Центральным Банком 25 октября 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 32 филиала, 14 из которых находятся в Баку, 18 – в регионах.