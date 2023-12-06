Азербайджанская нефть подешевела​

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого декабря понизилась на 0,06 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 82,62 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,09 доллара (до 81,09 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,15 доллара, составив 62,64 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, пятого декабря понизилась на 0,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 78,13 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое декабря составляет 1,7 AZN/1 USD.

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