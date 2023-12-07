Новое предприятие в Пираллахы обеспечит Азербайджан важными лекарственными препаратами - Абидин Гюльмюш

БАКУ /Trend/ - Предприятие по производству лекарственных препаратов в Пираллахинском промышленном парке обеспечит Азербайджана важными лекарственными препаратами.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал глава компании Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations Абидин Гюльмюш.

«Сегодня исторический день. Этот проект внесет вклад в здравоохранение Азербайджана и обеспечит страну важными лекарственными препаратами. Это предприятие является не только фармацевтическим заводом. Оно предоставит возможность обеспечить работой окончивших факультет фармацевтики, а также будет платформой для осуществления их проектов», - сказал он.

По его словам, проект состоит из двух фаз.

«Первую фазу планируем завершить до конца 2025 года. Вторую должны начать в 2026 году», - сказал он.

Отметим, что ООО "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations" получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка. Таким образом число резидентов промышленного парка достигло 6.

На территории промышленного комплекса площадью 7,8 га компания будет производить высококачественные лекарственные препараты в 42 наименованиях и различной форме (таблетки, капсулы, желатиновые капсулы, порошковая суспензия, сироп и др.) и дозировке.

На предприятии с инвестиционной стоимостью 59,3 миллиона манатов будут трудоустроены 165 человек. Предприятие с годовой производственной мощностью 50 миллионов упаковок будет построено в рамках трехстороннего сотрудничества ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş" и ООО "Sia Pharmaceuticals" Турции.