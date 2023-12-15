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ЦБ назвал топ-5 стран по обьему денежных переводов в Азербайджан

Экономика Материалы 15 декабря 2023 10:29 (UTC +04:00)
ЦБ назвал топ-5 стран по обьему денежных переводов в Азербайджан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На долю денежных переводов из России в Азербайджан приходится около 65%.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

«В пятерку стран-лидеров по обьему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 829 миллиона долларов, Турция - 115 миллионов долларов, США - 57 миллионов долларов, Грузия - 26,7 миллиона долларов, Великобритания - 25,7 миллиона долларов », - сказал он.

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