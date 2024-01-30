ООО "AzerBlast" о планах по производству максимального объема добычи

БАКУ /Trend/ - На начальном этапе деятельности завод по производству промышленных взрывчатых веществ в Гяндже предусматривает ежегодное производство 14 тысяч тонн взрывчатых веществ ANFO и H-anfo.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал исполнительный директор ООО "AzerBlast" (дочерняя компания ЗАО "AzerGold") Ризван Бахшиев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

Он отметил, что с учетом имеющегося потенциала горнодобывающей промышленности освобожденных от оккупации Карабаха и Восточного Зангезура, масштабных строительных проектов, а также экспортного потенциала, на следующем этапе планируется довести годовой объем производства завода до максимума - 31,5 тысячи тонн.

"Учитывая, что предприятие является потенциально опасной производственной площадкой, на заводе полностью обеспечена техническая безопасность в соответствии с требованиями местного и международного законодательства. В проект инвестировано 15 миллионов манатов. На строительные работы было потрачено 5,5 миллиона манатов, на приобретение и установку оборудования - 4 миллиона манатов", - добавил он.

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