Начата подготовка "дорожной карты" по СЭЗ "Алят"

БАКУ /Trend/ - Началась подготовка "дорожной карты" развития Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Алят", сообщает Trend в четверг со ссылкой на публикацию в соцсетях исполняющего обязанности министра экономики Азербайджана, главы рабочей группы по контролю за развитием СЭЗ "Алят" Микаила Джаббарова.

"На первом заседании рабочей группы, созданной по СЭЗ "Алят", 14 февраля были проведены обсуждения о перспективах развития СЭЗ и подготовке соответствующей "дорожной карты", - сообщил Джаббаров.

По его мнению, СЭЗ "Алят" будет способствовать динамичному и устойчивому развитию экономики Азербайджана, ведь расположенные в СЭЗ экспортно-ориентированные производства с высокой добавленной стоимостью обеспечивают инновационные технологии.

"Предлагаемые выгодные условия в СЭЗ "Алят" повышают интерес к ней", - отметил Джаббаров.

Напомним, что рабочая группа по СЭЗ "Алят" была создана 1 февраля, и ее основной целью является разработка генерального плана территорий, выделенных для этой СЭЗ, разработка и реализация проектов территориально-внешней и территориально-внутренней транспортной (железнодорожной и автомобильной) и инженерной (вода, газ, электричество, канализация и т. д.) инфраструктуры с участием соответствующих государственных учреждений и организаций.

Отметим, что территория Алятской СЭЗ имеет три зоны - в 206 гектаров, 433 гектара и 211 гектаров с развитой инфраструктурой. Начато строительство аэропорта.

На начальном этапе все строительные работы ведутся на площади 60 гектаров.

На въезде в СЭЗ уже возведены таможенные сооружения для оптимизации логистических операций.

Предстоящий этап развития будет сосредоточен на проектировании объектов для стандартных производственных предприятий, логистических центров и предприятий тяжелой промышленности на специально отведенных территориях общей площадью 349 гектаров.

К инвесторам будут применяться фискальные и нефискальные льготы, упрощенные административные процедуры.

Прямая связь СЭЗ с морской инфраструктурой позволит развить транзитные и логистические возможности Азербайджана.