На Бакинской кольцевой дороге продолжаются ремонтные работы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На участке Бакинской кольцевой автомобильной дороги продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Trend.

Ремонтные работы выполняются на 9-14-километровом участке автодороги (от торгового центра "Бина" в направлении поселка Баладжары).

В настоящее время на территории выполняются работы по фрезерованию верхнего слоя старого асфальтобетонного покрытия. По этой причине движение на участке частично ограничено. Водителей просят быть внимательными при движении по обозначенной территории, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

Для своевременного завершения ремонтных работ привлечено необходимое количество техники.

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