Металлургическая продукция Азербайджана впервые экспортирована на африканский континент

БАКУ /Trend/ - АО "Baku Steel Company" (BSC), крупнейшая на Кавказе металлургическая компания, подписала первый в металлургической отрасли Азербайджана контракт на поставку продукции на африканский континент, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные BSC.

"Мы начали экспорт труб в Сенегал. Таким образом, продукция BSC продается уже более чем в 20 стран мира - в Америке, Евразии, Африке", - отмечено в сообщении.

В информации подчеркивается, что стратегически выгодное географическое положение Азербайджана позволяет реализовать его экспортный потенциал, и в этом направлении ведется большая работа.

Отметим, что BSC располагает новой сталеплавильной печью производства "Siemens VAI" мощностью 550 тысяч тонн в год, которая отвечает всем современным стандартам и не имеет аналогов в СНГ, Турции и Иране.

Компания постоянно работает над совершенствованием своей экспортной политики, отправляя продукцию как в соседние, так и в отдаленные страны.

BSC сотрудничает с компаниями "Demora", "Danieli", "Vezzani", "Air Liquide", CVS и другими.

BSC также является одним из крупнейших налогоплательщиков в ненефтяном секторе страны.