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В 2023 году в Азербайджане было реализовано 13 дорожных карт, связанных с докладом "Business Ready" Всемирного банка

Экономика Материалы 7 марта 2024 10:11 (UTC +04:00)
В 2023 году в Азербайджане было реализовано 13 дорожных карт, связанных с докладом "Business Ready" Всемирного банка

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане было реализовано 13 дорожных карт, связанных с докладом Всемирного банка "Business Ready".

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы.

"В прошлом году реализовано 13 дорожных карт, связанных с докладом Всемирного банка "Business Ready" (всего 472 мероприятия), а также 14 планов действий и дорожных карт по другим важным направлениям" , - подчеркнул он.

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