В финансовом секторе Азербайджана сохраняется тенденция процесса дедолларизации - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В финансовом секторе и экономике Азербайджана сохраняется тенденция серьезного процесса дедолларизации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Рашад Оруджов в ходе проходящей в Баку конференции на тему "Экономические реформы и современные вызовы улучшения бизнес-среды".

"В финансовом секторе и экономике Азербайджана сохраняется тенденция серьезного процесса дедолларизации. В 2023 году она продолжалась быстрыми темпами. Это наблюдалось и по обязательствам банковского сектора, то есть кредитному портфелю. Кроме того, в результате проделанной работы повысилась финансовая доступность в бизнес-среде и расширилась цифровизация финансовых услуг. Основной целью реализованных в прошлом году инициатив было повышение устойчивости финансовых институтов, расширение электронных платежей, улучшение инфраструктуры кредитной информации, расширение рынков капитала, а также сформирование экосистемы для "зеленых" финансов", - подчеркнул он.

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