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Переговоры с главой минэкономики РФ позволили сверить часы - Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 7 марта 2024 14:07 (UTC +04:00)
Переговоры с главой минэкономики РФ позволили сверить часы - Микаил Джаббаров

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Переговоры в Баку с министром экономики РФ Максимом Решетниковым являются хорошей возможностью сверить часы в развитии двустороннего сотрудничества, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров по итогам встречи с российским коллегой.

"Уровень торгово-экономического сотрудничества между странами растет, что является результатом совместной продуктивной работы. Все вопросы между нами решаются открыто и конструктивно", - подчеркнул Джаббаров.

Он напомнил, что по итогам 2023 года торговый оборот между странами вырос на 17 процентов. Среди перспективных направлений сотрудничества транспорт и туризм, а также повышение взаимодействия между бизнесменами, частным сектором двух стран.

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