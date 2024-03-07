Переговоры с главой минэкономики РФ позволили сверить часы - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Переговоры в Баку с министром экономики РФ Максимом Решетниковым являются хорошей возможностью сверить часы в развитии двустороннего сотрудничества, сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров по итогам встречи с российским коллегой.

"Уровень торгово-экономического сотрудничества между странами растет, что является результатом совместной продуктивной работы. Все вопросы между нами решаются открыто и конструктивно", - подчеркнул Джаббаров.

Он напомнил, что по итогам 2023 года торговый оборот между странами вырос на 17 процентов. Среди перспективных направлений сотрудничества транспорт и туризм, а также повышение взаимодействия между бизнесменами, частным сектором двух стран.