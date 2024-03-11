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Цель - провести третье заседание делового совета Азербайджана и Казахстана при участии Президентов - исполнительный директор AZPROMO

Экономика Материалы 11 марта 2024 10:26 (UTC +04:00)
Цель - провести третье заседание делового совета Азербайджана и Казахстана при участии Президентов - исполнительный директор AZPROMO

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Казахстан будут стараться, чтобы третье заседание казахско-азербайджанского рабочего совета прошло при участии Президентов обоих государств.

Как передает в понедельник Trend, об этом в ходе второго заседания казахско-азербайджанского рабочего совета в Баку заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, есть огромный потенциал увеличения двустороннего сотрудничества и надо приглашать к взаимодействию крупные, средние и малые компании Азербайджана и Казахстана.

"Я думаю, что усилить влияние рабочего совета в обоих государствах можно было бы через юридическую регистрацию. В Азербайджане есть такая практика", - подчеркнул Ю.Абдуллаев.

Он сообщил о своем решении принять приглашение для участия 13-14 июня в бизнес- форуме в Казахстане.

Напомним, что первое заседание казахско-азербайджанского рабочего совета состоялось в августе 2022 года в Астане.

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