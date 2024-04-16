Доля пищевой промышленности в товарообороте между Азербайджаном и Италией достигла почти 35 процентов - посол

БАКУ /Trend/ - Доля пищевой промышленности в товарообороте между Азербайджаном и Италией достигла почти 35 процентов.

Как передаёт во вторник Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури на пресс-конференции, посвещенной запланированным мероприятиям Итальянского торгового агентства на весну-лето 2024 года.

"Целью организации таких мероприятий является представление нашей культуры в лучшем ее образе. И в результате нашей деятельности в этом направлении, пищевая промышленность достигла почти 35-процентной доли в общем товарообороте между Азербайджаном и Италией. Это очень хороший показатель. Это показывает, что наша деятельность демонстрирует результаты", - отметил он.

По его словам, пищевая промышленность это не только еда и напитки, но также и культура.

"В целом наша цель – продвигать нашу культуру в странах, где мы находимся. Пищевая промышленность дает нам возможность еще лучше узнавать друг друга", - добавил он.

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