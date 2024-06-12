Азербайджанское государство выкупило евробонды на сумму $900 млн

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство осуществило выкуп выпущенных ценных бумаг-евробондов на сумму 900 миллионов долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

По его словам, эта сделка, состоявшаяся в первом квартале 2024 года, вызвала дефицит портфельных инвестиций в размере 903 миллионов долларов США.

Отметим, что в марте 2014 года Азербайджан впервые разместил государственные ценные бумаги (еврооблигации) в иностранной валюте на сумму 1,25 миллиарда долларов США по ставке 4,75 процента сроком на 10 лет.

Насиров упомянул, что истечение срока действия ценных бумаг на указанную сумму стало фактором, способствующим сокращению внешнего долга страны.

"В балансе капитала и финансовых потоков образовался дефицит в размере 1,6 миллиарда долларов США. Этот дефицит обусловлен выполнением финансовых обязательств предприятий и организаций, действующих в стране. Иными словами, за данный период основные финансовые обязательства нашей страны были сокращены", - добавил он.

Напомним, что о состоянию на 1 января текущего года 35 процентов внешнего государственного долга Азербайджана, или 2,3 миллиарда долларов США, составляли государственные облигации (еврооблигации), размещенные на международном финансовом рынке. Из этой суммы 900 миллионов долларов США (с купонной ставкой 4,75 процента) будут погашены в 2024 году, 310,7 миллиона долларов США (с купонной ставкой 5,125 процента) — в 2029 году, а 1,076 миллиарда долларов США (с купонной ставкой 3,5 процента) — в 2032 году.

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