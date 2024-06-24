Фонд развития предпринимательства Азербайджана намерен сделать финансовые механизмы более доступными

БАКУ /Trend/ - Фонд развития предпринимательства Азербайджана (SİF) намерен сделать финансовые механизмы более доступными для предпринимателей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев в ходе церемонии открытия "5-й выставки продвижения местных компаний".

"Наша цель — обеспечить финансирование большего количества предпринимателей в ближайшие годы. Кроме того, с середины февраля 2024 года фонд внедрил механизм государственного гарантийного и субсидирования для субъектов предпринимательства на территориях, освобожденных от оккупации. Предпринимателям, которые будут вести деятельность на этих территориях, будет предоставлена государственная гарантия до 90% по кредитам, взятым у банков, а также 10% процентной ставки по кредиту будет выплачиваться государством в течение 36 месяцев. Максимальная сумма кредита по каждому субъекту составляет 5 миллионов манатов, срок кредита — до 7 лет, а максимальная процентная ставка — до 15%. Субсидируемая часть составляет 10% при условии, что срок субсидирования не превышает 36 месяцев", - отметил он.

Напомним, что в 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов.

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