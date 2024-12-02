Xalq Bank организовал акцию по посадке деревьев

БАКУ /Trend/ - Xalq Bank продолжает реализацию проектов, направленных на охрану окружающей среды в рамках корпоративной социальной ответственности. 28 ноября при организации Xalq Bank и поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в поселке Мюшфигабад города Баку прошла акция по посадке деревьев. Эта инициатива была реализована в соответствии с обязательствами Банка в области социальной ответственности и экологической устойчивости в рамках Стратегии развития на 2024-2026 годы.

Цель акции – внести вклад в охрану экосистемы, стимулировать ответственное отношение к природе и принять участие в создании здоровой и зеленой среды для будущих поколений. Поддержав эту экологическую инициативу, руководство и сотрудники Банка посадили саженцы эльдарской сосны и оливковых деревьев.

Напомним, что Xalq Bank и в предыдущие годы активно участвовал в акциях по озеленению окружающей среды и создание зеленого будущего в стране. Кроме того, в 2022 году банк поддержал восстановление территорий, уничтоженных лесными пожарами в Турции, профинансировав посадку 25 000 деревьев. В рамках данного проекта в регионе Мерсин был создан «Xalq Bank Kardeşlik Hatıra Ormanı» общей площадью 16 гектаров.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.