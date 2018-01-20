В Тертерском районе Азербайджана найден боеприпас (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр управления кризисной ситуацией МЧС двадцатого января 2018 года получил информацию об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса на территории села Алескерли Тертерского района. Об этом сообщили Trend в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Согласно информации, на место обнаружения боеприпаса сразу же была направлена специальная мобильная группа агентства быстрого реагирования. Специалисты агентства осмотрели водоканал на указанной территории, и в результате неотложной оперативно-поисковой операции была обнаружена одна ручная граната Ф-1, которая была доставлена в центральный участок ANAMA для ликвидации. Был произведен осмотр территории площадью 500 квадратных метров вокруг обнаруженного боеприпаса, в результате чего не было обнаружено других взрывоопасных боеприпасов.

Эта операция финансировалась правительством Великобритании. В общей сложности с 1 по 20 января 2018 года специалистами Агентства был произведен осмотр в Агдамском, Агстафинском, Тертерском, Газахском и Лянкяранском районах 2 домов и приусадебных участков, 1 поевной площади, 1 пастбища, водоканала и рынка, в результате чего обнаружено и обезврежено 10 неразорвавшихся боеприпасов, проверена территория площадью 6 840 квадратных метров.

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